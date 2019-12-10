https://news.day.az/society/1183919.html На трассе Баку-Сумгайыт ограничено движение транспорта - из-за пожара
На трассе Баку-Сумгайыт ограничено движение транспорта - из-за пожара
"В связи с пожаром, произошедшим на рынке стройматериалов на дороге Баку-Сумгайыт, движение на дороге полностью ограничено".
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), по этой причине возникли задержки в работе маршрутных автобусов, совершающих регулярные рейсы на территории: "Мы просим пассажиров проявить понимание. В то же время рекомендуем водителям не ехать в этом направлении без необходимости".
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