https://news.day.az/society/1183940.html В судах Азербайджана назначены специальные судьи для работы со СМИ
В судах Азербайджана назначены специальные судьи для работы со СМИ
В судах назначены специальные судьи, которые будут работать со СМИ.
Об этом на мероприятии, посвященном отмечаемому 10 декабря Международному дню прав человека, сказала начальник Управления по правам человека и связям с общественностью минюста Азербайджана Айнур Сабитова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мероприятие проходит при организации минюста и Судебно-правового совета (СПС).
По ее словам, минюст будет уделять особое внимание работе со СМИ.
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