Скончался народный артист Азербайджана, кинорежиссер Ялчин Эфендиев, сообщили Trend в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, передает Day.Az.

Церемония прощания с кинорежиссером пройдет в мечети Тезепир. Ялчин Эфендиев будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.

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