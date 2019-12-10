https://news.day.az/society/1183968.html Скончался народный артист Азербайджана - ФОТО
Скончался народный артист Азербайджана - ФОТО
Скончался народный артист Азербайджана, кинорежиссер Ялчин Эфендиев, сообщили Trend в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, передает Day.Az.
Церемония прощания с кинорежиссером пройдет в мечети Тезепир. Ялчин Эфендиев будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.
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