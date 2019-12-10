В Азербайджане в 2019 году в отношении 39 судей было возбуждено дисциплинарное производство.

Об этом сказал руководитель Аппарата Судебно-правового совета (СПС) Джавид Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в течение года прекращены полномочия двух судей, шестеро судей освобождены от должности.