https://news.day.az/society/1183987.html В Азербайджане 6 судей освободили от от должности
В Азербайджане 6 судей освободили от от должности
В Азербайджане в 2019 году в отношении 39 судей было возбуждено дисциплинарное производство.
Об этом сказал руководитель Аппарата Судебно-правового совета (СПС) Джавид Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в течение года прекращены полномочия двух судей, шестеро судей освобождены от должности.
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