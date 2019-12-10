https://news.day.az/society/1184010.html В Баку планируется открытие мечети Абу Бакр
В Баку планируется открытие мечети Абу Бакр
В Баку планируется открытие мечети Абу Бакр.
Об этом журналистам сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гейдаров подчеркнул, что в фундаменте минарета мечети обнаружена проблема: "Наклонение минарета создавало аварийную ситуацию. Поэтому собираться там опасно. Идет работа по восстановлению минарета, или при надобности, строительству нового".
Он добавил, что после этого в мечети будет создана община.
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