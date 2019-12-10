В Баку планируется открытие мечети Абу Бакр.

Об этом журналистам сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гейдаров подчеркнул, что в фундаменте минарета мечети обнаружена проблема: "Наклонение минарета создавало аварийную ситуацию. Поэтому собираться там опасно. Идет работа по восстановлению минарета, или при надобности, строительству нового".

Он добавил, что после этого в мечети будет создана община.