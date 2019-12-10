https://news.day.az/society/1184017.html Азербайджан планирует вернуть на родину детей, ставших сиротами в очагах конфликтов
Азербайджан планирует вернуть на родину детей, ставших сиротами в очагах конфликтов
Продолжается работа по возвращению в страну детей-азербайджанцев, ставших сиротами в зонах конфликта. В ближайшее время планируется вернуть в страну часть детей.
Об этом сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гейдаров отметил, что большинство азербайджанок, бывшие в зоне конфликтов, участвовали в событиях: "Среди них были те, кого арестовали и казнили. Большинство таких женщин вступали в брак с лицами неустановленного гражданства, рожали от них детей. На повестке также стоит вопрос об аннулировании гражданства этих женщин".
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