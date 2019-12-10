Продолжается работа по возвращению в страну детей-азербайджанцев, ставших сиротами в зонах конфликта. В ближайшее время планируется вернуть в страну часть детей.

Об этом сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гейдаров отметил, что большинство азербайджанок, бывшие в зоне конфликтов, участвовали в событиях: "Среди них были те, кого арестовали и казнили. Большинство таких женщин вступали в брак с лицами неустановленного гражданства, рожали от них детей. На повестке также стоит вопрос об аннулировании гражданства этих женщин".