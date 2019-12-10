В результате пожара, произошедшего на рынке стройматериалов "EuroHome" в Бинагадинском районе Баку, сгорели, по предварительным данным, примерно два гектара территории общей площадью пять гектаров, передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

"Остальная территория рынка и прилегающие строения, в том числе жилые дома, защищены от огня", - говорится в сообщении.

Согласно информации, для тушения пожара на территорию были стянуты 29 единиц техники Госслужбы противопожарной охраны и 150 человек состава МЧС, 16 единиц техники и 200 человек состава Службы спасения особого риска, три вертолета авиаотряда и один самолет типа "BE-200ÇS", три единицы техники и 53 человека состава войск гражданской обороны.

"По предварительной версии, первоначально пожар начался в магазине по продаже кафеля и метлаха. Расследование причин пожара продолжается", - говорится в сообщении.