Стала известна предварительная причина возникновения пожара в ТЦ "EuroHome" в Баку. 

Как сообщила qafqazinfo представитель МЧС Гюльчин Мехдиева, пожар начался в одном из магазинов, передает Day.Az.

"В одном из строительных магазинов рынка произошло возгорание электропроводов. Потом пламя перешло на остальные магазины и начался пожар", - отметила она. 

Отметим, что пожар потушен силами МЧС.

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