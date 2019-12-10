https://news.day.az/society/1184049.html Стала известна причина крупного пожара в Баку
Стала известна причина крупного пожара в Баку
Стала известна предварительная причина возникновения пожара в ТЦ "EuroHome" в Баку.
Как сообщила qafqazinfo представитель МЧС Гюльчин Мехдиева, пожар начался в одном из магазинов, передает Day.Az.
"В одном из строительных магазинов рынка произошло возгорание электропроводов. Потом пламя перешло на остальные магазины и начался пожар", - отметила она.
Отметим, что пожар потушен силами МЧС.
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