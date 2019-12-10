Журналисты CNN Travel побывали в Азербайджане, посетили Лерик и подготовили интересный и большой репортаж о долгожителях нашей страны.

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В мире существует множество мест, славящихся долголетием своих жителей.

Так, например, японская Окинава получила название "Земля Бессмертных" благодаря своим бодрым долгожителям. Камподимеле - итальянская "Деревня Вечности" - является свидетельством пользы средиземноморской диеты. В солнечном калифорнийском городке Лома-Линда Сообщество адвентистов седьмого дня пожинает плоды чистой жизни.

Однако, существует еще один долгоживущий уголок земного шара, о котором вы никогда не слышали, и о нем говорят, что здесь находится единственный в мире Музей долголетия. Это Лерик на юге Азербайджана.

Страна Южного Кавказа является родиной нескольких регионов, жители которых известны тем, что доживают до трехзначного возраста. Среди таких регионов можно также отметить Лянкяран и Нагорный Карабах. Но Лерик, как считается, имеет наибольшую концентрацию долгожителей.

В этой изумрудной земле, высоко над облаками в Талышских горах, люди открыли секрет долгой и здоровой жизни.

Музей долголетия

В двухкомнатном Музее долголетия, построенном в 1991 году и отреставрированном в 2010 году, хранится более 2000 экспонатов, отражающих жизнь и воспоминания старейших жителей региона.

Он отображает отдельные периоды жизни с предметами домашнего обихода, например, три поколения утюгов для одежды. Есть сундуки, наполненные головными платками и рубашками, серебряными кувшинами, красиво вязаными носками и окрашенными вручную ковриками, которые все еще сохранили цвет, несмотря на их возраст.

Здесь есть письма, написанные как на азербайджанском, так и на русском языках. Личные артефакты настолько старые, что чернила начинают выцветать.

Пожалуй, самое очаровательное в музее - это портреты долгожителей, которые украшают его стены. Эти изображения, датируемые 1930 годом, были сделаны и подарены французским фотографом Фредериком Лачопом.

Музей и официальная статистика Азербайджана определяют понятие "столетний" более свободно - здесь так называют любого человека старше 90 лет.

В 1991 году в Лерике, численность населения которого составляла 63 000 человек, было зарегистрировано более 200 человек в возрасте более 100 лет.

Сегодня в этом районе Азербайджана проживает 11 человек старше 100 лет (из населения 83 800 человек).

Рассказ о 168-летнем мужчине

Нынешним старейшим жителем Лерика является Раджи Ибрагимова, которой 105 лет. Наиболее прославленным столетним жителем района являлся пастух Ширали Муслюмов, который предположительно дожил до 168 лет.

На желтых страницах его паспорта утверждается, что он родился в 1805 году, а на его могильном камне указано, что он умер в 1973 году, что говорит о том, что Ширали являлся самым старым жителем планеты.

К сожалению, еще в начале 19-го века регистрация рожденных детей редко проводилась в таких отдаленных деревнях, поэтому нет никаких свидетельств того, когда именно он родился.

Бесчисленные письма, отправленные со всего мира в разные дни его рождения, не оставляют никаких сомнений в том, что он действительно был в очень почтенном возрасте, но, возможно, лучше всего учитывать минимальную допустимую погрешность в 20 лет.

Среди тех, кто переписывался с Муслюмовым, был вьетнамский лидер коммунистов Хо Ши Мин, который прислал ему открытку с приветствием и словами "Дорогой дедушка".

Этот ген долголетия до сих пор остался в семье Муслимовых. Его 95-летняя дочь, Халима Гамбарова раскаазала CNN Travel, что хотя она может и не дожить до 168 лет, как ее отец, она, по крайней мере, надеется дожить до 150 лет, как ее дедушка, или до 130, как ее тетя.

Спокойствие разума

Когда погода становится холодной, большинство долгожителей переезжает в более теплые прибрежные районы Лянкярана, но Гамбарова все еще находилась в Лерике, когда CNN Travel прибыл в скромный двухэтажный дом ее отца, окруженный массивными яблонями и грушами.

Сидя у окна, она рассказывает с легким акцентом о своей жизни, иногда переключаясь на талышский диалект.

Журналистам она показала свой паспорт, в котором не указан месяц или дата рождения, только год: 1924. Когда ее спрашивают, сколько ей лет, она весело отвечает "15", демонстрируя свое чувство юмора.

"Спокойствие разума - это часть тайны долголетия этой семьи. Они держатся подальше от стресса, думая о жизни вполне философски и живут сегодняшним днем, без особого планирования или беспокойства о будущем", - говорит гид музея.

Хорошее питание и природные средства

День Гамбаровой начинается на рассвете; она не позволяет себе много спать. "Я встаю, как только мои глаза открываются", - говорит она.

Она проводит целый день, работая в саду или во дворе дома. Ее комната маленькая, с толстым мягким ковром и подушками на полу. Многие люди здесь предпочитают спать на полу, используя только тонкое одеяло вместо матраса, поскольку это считается самым здоровым способом сна, позволяющим спине отдохнуть.

Вопреки распространенному мнению, долгожители Лерика действительно едят мясо, но они унаследовали предпочтение свежим молочным продуктам, таким как шор, сливочное масло, молоко и айран.

Невестка Гамбаровой приносит большую тарелку с грушами и яблоками из сада и ароматный чай.

Это травяной, цветочный и освежающий чай. Вернувшись в музей, гид показывает стол с различными травами, характерными для Лерика.

"Секрет долгой жизни заключается в правильном питании, минералах в родниковой воде и травах, которые мы добавляем в чай ​​для предотвращения болезней, поэтому людям не нужно принимать никаких лекарств, достаточно использовать натуральные средства", - сказали журналистам CNN, указывая на то, что Гамбарова никогда не принимала никаких лекарств.

Поколения, живущие бок о бок

Глядя из окон домиков в деревне может показаться, что здесь все тихо и спокойно. Но работа, которую каждый день с любовью выполняют сельские жители, огромна. От рассвета до заката они работают в садах и полях, а также на приусадебных участках. Они шьют, вяжут и заботятся о своих больших семьях.

Таким был и образ жизни Мамедхана Аббасова, 103-летнего жителя села Джангамиран. Столетний мужчина почти полностью потерял зрение и, сидя на ковре напротив окна, едва слышит, как сын говорит ему, что прибыли гости. Однако, как только он уловил фразу, долгожитель оживился, начал говорить добрые пожелания и читать молитвы.

Рядом с Аббасовым сидит его правнук. Разница в возрасте между ними - целый век! Как и Гамбарова, Аббасов всю свою жизнь был занятым сельским жителем, работая на полях до тех пор, пока не ухудшилось зрение 7 лет назад.

Все, что пошлет Аллах

"Он всегда был хорошим человеком и жил правильно", - рассказывает его сын.

С точки зрения еды, Аббасов ест "все, что пошлет Аллах". Есть у долгожителя только одно ограничение - он никогда не пьет алкоголь.

Аббасов приписывает свою долгую жизнь ежедневным физическим нагрузкам, не до истощения, но достаточно, чтобы бросить вызов телу.

Наряду с хорошим питанием из сельскохозяйственных продуктов, он также пил много литров ледяной родниковой воды, которая богата минералами, которые, как говорят, способствуют долголетию.



Исследование, проведенное в 2017 году Университетом Наварры (Испания), показало, что жизнь на большой высоте снижает риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета. Исследование, проведенное в 2011 году Университетом Колорадо в Денвере, показало, что люди, живущие высоко в горах, также живут дольше.

Возраст некоторых из этих знаменитых долгожителей, возможно, все еще оспаривается, но здесь, в Лерике, их наследие живет благодаря людям, которые все еще придерживаются простого секрета долголетия региона: физическая активность, хорошее питание, много воды и отношение к жизни "мы живем только один раз, и давайте проживем ее правильно"