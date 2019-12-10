https://news.day.az/society/1184096.html В некоторых районах Азербайджана будут перебои в электроснабжении - ОФИЦИАЛЬНО
В некоторых районах Азербайджана будут перебои в электроснабжении - ОФИЦИАЛЬНО
В течение двух недель на некоторых территориях Азербайджана будет поочередно ограничиваться электроснабжение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил руководитель пресс-службы ООО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.
По его словам, это связано с ремонтно-восстановительными работами.
"В связи с проводимыми ремонтно-восстановительными работами, в некоторых районах страны будут перебои в электроснабжении. Для обеспечения всех домов к праздникам бесперебойным электричеством, планируется завершить все до Нового года", - сообщил Мустафаев.
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