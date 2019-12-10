В течение двух недель на некоторых территориях Азербайджана будет поочередно ограничиваться электроснабжение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил руководитель пресс-службы ООО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, это связано с ремонтно-восстановительными работами.

"В связи с проводимыми ремонтно-восстановительными работами, в некоторых районах страны будут перебои в электроснабжении. Для обеспечения всех домов к праздникам бесперебойным электричеством, планируется завершить все до Нового года", - сообщил Мустафаев.