Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил 42-летнего советника юстиции Дениса Александрова Казанским межрайонным природоохранным прокурором.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Денис Александров - уроженец города Баку. Выпускник Чувашского государственного университета. В 2001 году поступил на службу в органы прокуратуры. Работал помощником прокурора города Новочебоксарска в Чувашии, заместителем прокурора.

В 2007 году получил звание лучшего заместителя прокурора. В 2019 году работал и. о. марийского межрайонного природоохранного прокурора.

Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову для вступления в должность Дениса Александрова представил Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов в Доме Правительства. Минниханов пожелал Александрову успехов на новом ответственном посту.