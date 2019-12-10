Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги на посевных площадях республики

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АПБ, с целью обнаружения активных и зимующих в почве вредных организмов, очередные такие мониторинги были проведены в селах Корпусындыран и Газахлар Бардинского района, передает Day.Az.

Владельцы участков были широко проинформированы о вредоносных организмах, которые живут в почве, препятствуют развитию растений, снижают урожайность и негативно влияют на их товарный вид и качество. В то же время фермерам рассказали о надлежащих мерах борьбы с вредителями.

Пробы почвы, выборочно взятые сотрудниками агентства в некоторых хозяйствах для дальнейшего анализа на предмет обнаружения сельскохозяйственных вредителей были направлены в лаборатории Агентства.