В Азербайджане проводятся масштабные проверки на посевных площадях - ФОТО
Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги на посевных площадях республики
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АПБ, с целью обнаружения активных и зимующих в почве вредных организмов, очередные такие мониторинги были проведены в селах Корпусындыран и Газахлар Бардинского района, передает Day.Az.
Владельцы участков были широко проинформированы о вредоносных организмах, которые живут в почве, препятствуют развитию растений, снижают урожайность и негативно влияют на их товарный вид и качество. В то же время фермерам рассказали о надлежащих мерах борьбы с вредителями.
Пробы почвы, выборочно взятые сотрудниками агентства в некоторых хозяйствах для дальнейшего анализа на предмет обнаружения сельскохозяйственных вредителей были направлены в лаборатории Агентства.
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