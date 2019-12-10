В Баку у ТЦ стройматериалов "EuroHome", в котором сегодня произошел крупный пожар, произошла трагедия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль сбил двоих человек, переходящих дорогу рядом со сгоревшем торговым центром. Мучжина и женщина скончались на месте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов провели осмотр тел погибших.

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