В Агдамском районе Азербайджана в результате утечки газа произошел пожар в частном доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Гузанлы, в доме Нуриева Алима Алем оглу.

На место происшествия были привлечены пожарные.

В результате пожара пострадала супруга хозяина дома, Рояла Нуриева 1992 г.р. Женщина госпитализирована с ожогами в Агдамскую центральную районную больницу.

Пожар был потушен. Выясняются обстоятельства происшествия.