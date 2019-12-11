https://news.day.az/society/1184258.html Пожар в частном доме в Агдамском районе, есть пострадавшая - ФОТО
Пожар в частном доме в Агдамском районе, есть пострадавшая - ФОТО
В Агдамском районе Азербайджана в результате утечки газа произошел пожар в частном доме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Гузанлы, в доме Нуриева Алима Алем оглу.
На место происшествия были привлечены пожарные.
В результате пожара пострадала супруга хозяина дома, Рояла Нуриева 1992 г.р. Женщина госпитализирована с ожогами в Агдамскую центральную районную больницу.
Пожар был потушен. Выясняются обстоятельства происшествия.
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