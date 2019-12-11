https://news.day.az/society/1184308.html В одной из школ Баку произошел пожар
В одной из школ Баку произошел пожар
В средней образовательной школе №151 Насиминского района Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bizimyol.info, причиной возгорания послужило замыкание в электрощите.
Сотрудники школы предприняли оперативные меры.
В связи со случившимся сотрудники соответствующих органов осмотрели школу, и начались работы по устранению возникших проблем в результате пожара.
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