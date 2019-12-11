В средней образовательной школе №151 Насиминского района Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizimyol.info, причиной возгорания послужило замыкание в электрощите.

Сотрудники школы предприняли оперативные меры.

В связи со случившимся сотрудники соответствующих органов осмотрели школу, и начались работы по устранению возникших проблем в результате пожара.