https://news.day.az/society/1184437.html В Евлахе произошел пожар в больнице
В Евлахе произошел пожар в больнице
В больнице Евлаха произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на третьем этаже четырехэтажного здания Центральной больницы сгорели 3 погонных метра кабелей, проходящих через шахту. Из-за высокой температуры расплавился потолок 3-го этажа площадью 5 квадратных метров.
Во время происшествия 8 пациентов были эвакуированы. Остальная часть здания была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.
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