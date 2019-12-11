В больнице Евлаха произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на третьем этаже четырехэтажного здания Центральной больницы сгорели 3 погонных метра кабелей, проходящих через шахту. Из-за высокой температуры расплавился потолок 3-го этажа площадью 5 квадратных метров.

Во время происшествия 8 пациентов были эвакуированы. Остальная часть здания была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.