Глава Исполнительной власти Бинагадинского района Баку Эльхан Аллахвердиев встретился с предпринимателями, пострадавшими от пожара, произошедшего в торговом центре (ТЦ) "EuroHome".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Э.Аллахвердиев сказал, что будет проведено расследование, после уточнения нанесенного ущерба предпринимателей и арендаторов будут приглашать индивидуально в Исполнительную власть района: "Будет рассмотрен вопрос о выплате компенсации".

Отметим, что 10 декабря в торговом центре "EurоHome" на территории Бинагадинского района города Баку произошел пожар. Для тушения пожара на территорию были привлечены 29 единиц техники и 150 человек личного состава Государственной службы пожарной охраны, 16 единиц техники и 200 человек личного состава Службы спасения особого риска, 3 вертолета и 1 самолет типа БЕ-200ЧС авиационного отряда, 3 единицы техники и 53 человека личного состава войск Гражданской обороны МЧС. По предварительным данным, сгорело 2 гектара из примерно 5 гектаров территории рынка. Остальная часть рынка и прилегающие постройки, в том числе жилые дома, были защищены от огня. Пожар был потушен.

По предварительной версии, возгорание началось в электропроводке магазина по продаже кафеля и метлаха, расположенного на территории рынка.