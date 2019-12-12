В среду вечером в бакинском метро произошел инцидент.

Неизвестный мужчина спустился на рельсы на станции метро "Нефтчиляр", передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Ходящего по рельсам мужчину удалось снова поднять на платформу лишь после вмешательства полиции.

По словам пресс-секретаря метрополитена Бахтияра Мамедова, сотрудники метро оказали своевременные действия в соответствии с инструкцией и сняли напряжение с контактных рельсов. Лишь после этого сотрудники полиции подняли мужчину с рельсов на платформу.

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