Семь человек пострадали в результате ДТП в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории поселка Йени Рамана.

Автомобиль марки Saipa, управляемый Аббасовым Джафаром Мобил оглу, врезался во встречный Mercedes, за рулем которого находился Гурбанов Эльчин Вели оглу.

В результате ДТП пострадали водители, а также пассажиры - Мирзоев Рза Зияддин оглу 1982 г.р., Кязымова Хатира Тофиг гызы 1983 г.р., Алиев Гусейн Гахраман оглу 1987 г.р., Алиева Гюнель Алескер гызы 1987 г.р. и Алескеров Садам Сади оглу 1993 г.р.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу №3. У Алескеровой и Кязымовой диагностирован перелом плеча. Остальным пострадавшим была оказана помощь, после чего они были выписаны на амбулаторное лечение.

Выясняются обстоятельства ДТП.