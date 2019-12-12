https://news.day.az/society/1184700.html Синоптики сказали, какой будет погода в Баку завтра
Синоптики сказали, какой будет погода в Баку завтра
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, умеренный юго-восточный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
На Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 10-13, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление 763 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.
В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, местами туман, западный ветер.
Ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.
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