"Пока не известно, сколько дней будут отдыхать на новогодних каникулах дети, обучающиеся в школах с 6-дневной учебной неделей".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказала замминистра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, пока решения в связи с этим от министерства не поступало: "Еще есть время. Минобразования проинформирует по данному вопросу и сообщит, сколько дней будут отдыхать учащиеся".