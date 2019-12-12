https://news.day.az/society/1184722.html Сколько дней продлятся новогодние каникулы школьников?
Сколько дней продлятся новогодние каникулы школьников?
"Пока не известно, сколько дней будут отдыхать на новогодних каникулах дети, обучающиеся в школах с 6-дневной учебной неделей".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказала замминистра образования Махаббат Велиева.
По ее словам, пока решения в связи с этим от министерства не поступало: "Еще есть время. Минобразования проинформирует по данному вопросу и сообщит, сколько дней будут отдыхать учащиеся".
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