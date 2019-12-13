Несколько дней назад в Баку автомобиль марки "Toyota Land Cruiser" с госномером 90-SJ-100 не пропустил вперед "скорую", которая везла пациента. Сотрудники Управления государственной дорожной полиции города Баку задержали водителя, поступок которого стал предметом обсуждений.

Как передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, стало известно, что в тот день дорожная полиция определила личность женщины-водителя и пригласила ее в Управление ГДП.

Однако, женщина, вместо того, чтобы явиться в управление, спрятала автомобиль и несколько дней уклонялась от ответственности. Сегодня инспекторы, ведущие службу в патрульном автомобиле с госномером 99 YP 373, обнаружили разыскиваемый автомобиль.

Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль и стали требовать у женщины документы, однако она отказалась их предоставить, и, как следствие, транспортное средство было эвакуировано на штрафстоянку.

На штрафстоянке к женщине-водителю с целью выяснения обстоятельств подошел начальник отделения Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник Вагиф Асадов, который столкнулся с ее агрессивной реакцией.

Женщина заявила, что обратилась в МВД по данному вопросу. Также она добавила, что машина скорой помощи не имеет права следовать за ней, и они поступили неправильно, распространив данные кадры.

По факту сотрудники дорожной полиции составили рапорт, и в отношении водителя будут приняты соответствующие меры.