Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами туман, морось, ветер южный, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем - 9-12, в Баку ночью - 6-8, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, в восточных районах морось, ветер западный.

Ночью 3-7, днем 8-13, в горах 0-5, днем 2-6 градусов тепла.

В субботу и воскресенье на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятствующие метеочувствительным людям.