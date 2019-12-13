Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает меры в направлении защиты прав потребителей и обеспечения пищевой безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПБ, на основании информации, поступившей в call-центр 1003 Агентства, в хлебопекарне, действующей по адресу Мингячевир, улица Вагифа 31 был проведен рейд.

В ходе проверки было установлено, что предприятие не прошло регистрацию на пищевую безопасность, не отвечает требованиям санитарно-технических и санитарно гигиенических норм, на нем не соблюдается режим хранения сырья, а также режим температуры и влажности.

Также было выявлено, что используемые на предприятии печи, рабочие столы, посуда, инструменты, приспособления, полки для хранения хлеба выработали сроки эксплуатации.

В связи с выявленными недочетами были приняты меры в рамках требований законодательства. Расследования по факту продолжаются.