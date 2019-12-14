Музей современного искусства в Баку и азербайджанская художница Милена Набиева с 20 по 27 декабря проведут благотворительную выставку "Надежда на жизнь" ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В музее будут выставлены около 50-ти работ известных азербайджанских художников. Благотворительный проект такого масштаба в подобном формате в Азербайджане проводится впервые и является обращением к широкой общественности через искусство. Автор идеи и организатор Милена Набиева отметила, что проект станет традиционным и в будущем смогут участвовать все желающие мастера кисти. Она предлагает также представителям других творческих сфер присоединиться и создать уникальную атмосферу красоты, которая, как известно, спасёт мир.

Все средства от продажи выставленных картин пойдут на оплату лечения Нармины Кичибековой, которой поставлен тяжелый диагноз - Т-клеточная лимфа груди. Как говорит сама Милена, жизнь детей - самое ценное в мире!

"Я всей душой верю, что в Азербайджане много людей с большим сердцем, ведь традиции благотворительности прочно вписаны в наш человеческий код. Мы не можем не следовать поступкам и деяниям великих людей Азербайджана, которые вписали золотыми буквами свои имена в историю заботы о страждущих и незащищённых. Услышав, с какой страшной болезнью борется юная девушка, решила помочь её семье и дать Нармине уверенность, что они не останутся наедине со своей бедой. И в этом меня поддержали мои замечательные коллеги", - отметила художница.

В благотворительном проекте примут участие - Алтай Садыхзаде, Салхаб Мамедов, Намиг Мамедов, Мелик Агамалов, Закир Ахмедов, Явар Султанов, Эльдар Гурбанов, Али Шамси, Рашад Мехтиев, Ариф Гусейнов, Сабина Шихлинская, Мир Азер Абдуллаев, Вугар Мурадов, Эльяр Алимирзоев, Мусеиб Амиров, Елена Хагвердиева, Инна Костина, Азад Алиев, Субхан Мамедов, Нигяр Нариманбекова, Милена Набиева, Айтен Рзакулиева, Махмуд Рустамов, Метин Шерифов, Тамилла Гасанова, Рафаэль Алиев, Рашад Бабаев, Анар Гусейнзаде, Эльнур Бабаев, Анар Йолчиев, Эмин Аскеров, Интигам Агаев, Рагим Гашимов, Эйваз Султанлы, Джалал Агаев.

Обращение к благотворительности для Милены Набиевой, матери двоих детей - потребность души и сердца. По ее словам, однажды, увидев глаза детей-сирот, поняла, что хочет посильно привнести в их жизнь тепло и заботу. С этого момента, её поездки в детские дома стали постоянными. Изначально, они носили непубличный характер. Однако, со временем пришло понимание невозможности сделать многое одной. Постепенно, она привлекала к этой благородной деятельности близких людей и тех, в чьих сердцах находила отклик. По словам художницы, ей необходимо дать понять детям-сиротам, что их жизнь, несмотря на сложившиеся обстоятельства очень важна и интересна многим людям.

"Будущее таких детей - это неотъемлемая часть развития Азербайджана. Поэтому я обратилась к известным и именитым художникам республики принять участие в проекте, чтобы каждый из них представил по одному художественному полотну. Поэтому сам экспозиционный формат словно симбиоз творчества художников, словно отражение взаимосвязей в нашем обществе. Тем самым мы хотим показать, что нет сирот. За каждым ребенком стоит сильное общество и государство, мы - небезразличны к их судьбам", - добавила Милена.

Художница благодарит всех художников, кто откликнулся на её приглашение, и призывает всех неравнодушных людей принять участие в столь масштабном мероприятии, которое даст возможность через искусство дотронуться до самых важных постулатов человеческого существа - любви и состраданию.

Открытие выставки: 20 декабря в 19:00 (вход по пригласительным и по регистрации на странице мероприятия в Facebook). Место: Музей современного искусства, улица Юсифа Сафарова, 5. Время проведения: 20 - 27.12.2019, вторник - воскресенье, с 11:00 до 20:00. Стоимость билета - 5 АЗН, для студентов - 2 АЗН. Также посмотреть работы и приобрести их можно будет с Facebook страницы Minabi Art & Design.

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