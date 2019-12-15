В Баку из магазина украдены швейцарские часы, нарушители задержаны. Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, кража была совершена ночью 11 декабря на территории Ясамальского района Баку, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

В 27-е отделение полиции района поступила жалоба владельца торгового объекта, расположенного на проспекте Иншаатчилар. Неизвестные проникли в магазин ночью и вынесли оттуда несколько наручных часов марки "Rado" общей стоимостью в 12 тысяч манатов. Отмечается, что украденные часы принадлежали марке класса "medium-luxury".

Между тем, полицейские немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате были задержаны двое подозреваемых - жители Баку Абдуллаев и Гурбанов. По факту кражи ведется разбирательство.