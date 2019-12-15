https://news.day.az/society/1185523.html В Турции трагически погиб азербайджанский студент
В Турции трагически погиб азербайджанский студент
В Турции в результате несчастного случая погиб студент из Азербайджана.
Гражданин АзербайджанаИсмаил Амрахов, 1998 года рождения, выпал из многоэтажного здания, передает Day.Az со ссылкой на http://media.az.
Получившему тяжелые телесные травмы студенту оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Попавший в кому И.Амрахов скончался минувшим днем.
Отметим, что покойный получал медицинское высшее образование в городе Чанакгала.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре