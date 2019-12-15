В Турции в результате несчастного случая погиб студент из Азербайджана.

Гражданин АзербайджанаИсмаил Амрахов, 1998 года рождения, выпал из многоэтажного здания, передает Day.Az со ссылкой на http://media.az.

Получившему тяжелые телесные травмы студенту оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Попавший в кому И.Амрахов скончался минувшим днем.

Отметим, что покойный получал медицинское высшее образование в городе Чанакгала.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Pul Lazımdır?