Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами возможны туман, изморось. Северо-западный ветер вечером будет временами усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-12 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и поднимется с 764 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых южных регионах, а вечером в отдельных северных и западных регионах, ожидается дождь. В отдельных местах будет туман. Западный ветер днем местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.