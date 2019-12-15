В концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии, 16 декабря в 19.00, в рамках проекта #BakuOperArt пройдет благотворительный вечер "Torna, caro ideal..." (Вернись, дорогой идеал), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Все вырученные средства будут направлены на лечение тяжебольного четырехлетнего Александра Жукова.

В новой концертной программе "Torna, caro ideal..." тенор Адыль Ахундов вместе со своими коллегами по сцене - заслуженными артистами Фаридой Мамедовой (сопрано) и Сабиной Асадовой (меццо-сопрано), а также Юлией Бехбудовой (меццо-сопрано) пригласит зрителей в чарующий мир вокальной мировой литературы.

Прозвучат камерные произведения Чайковского, Рахманинова, Кюи, Гараева, вокальные дуэты Шоссона и Франка, сцены из опер Бизе и Пуччини и т.д. Автор идеи проекта и ведущая - Юлия Керимова (фортепиано).

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