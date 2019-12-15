В Ясамальском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде.

По сообщению, перевозившая больного карета скорой помощи марки Mercedes Sprinter стала совершать разворот. В этот момент в нее врезался сзади двигавшийся на большой скорости автомобиль марки Mercedes.

Больной был госпитализирован на другой карете "скорой помощи", вызванной к месту происшествия.