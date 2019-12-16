В первые годы независимости Азербайджана ряд мечетей и храмов был построен на неподходящих для этого территориях: некоторые - в опасных зонах, другие - на частных землях.

Об этом сказал журналистам зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, несмотря на их строительство на частных землях, они не могут быть частной собственностью. "В связи с этим владельцам частных территорий, на которых построены мечети, рекомендовано, чтобы эти земли вместе с храмами были переданы на баланс муниципалитетов и выведены из частной собственности. Требование законодательства должно быть соблюдено, и временное ограничение функционирования ряда мечетей связано с этим".

Гейдаров добавил, что все религиозные храмы бесплатно обеспечены газом со стороны государства: "Их ремонту также уделяется большое внимание. В целом в Азербайджане проводится очень большая работа для сохранения национально-духовных, религиозных ценностей, и эта политика будет продолжена".

Напомним, что в Азербайджане насчитывается 2250 мечетей, 136 из которых - в Баку.