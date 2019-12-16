14 декабря 2019 года для желающих поступать в Бакинский филиал Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) был проведен День открытых дверей, передает Day.Az.

С приветственным словом выступил ректор филиала профессор Алиев А.Дж., отметив, что Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М.Сеченова был создан на основании соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая являясь выпускницей и Почетным профессором Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, с большим вниманием относится к филиалу, постоянно поддерживает и оказывает помощь в его развитии, расширении клинических баз, создании симуляционного центра и в других проектах.

В своем выступлении профессор рассказал о преимуществах обучения в Бакинском Филиале Сеченовского Университета, постоянно расширяющейся клинической базе и о развитии сотрудничества с зарубежными клиниками России, США и Германии, в которые направляются отличившиеся в учебе студенты для получения практических знаний и навыков.

Также было отмечено, что в настоящее время завершается работа по созданию Медицинского Симуляционного центра, оснащенного высокотехнологичными тренажерами и компьютеризированными манекенами, позволяющими моделировать клинические ситуации, что необходимо студентам для получения практических навыков клинической работы до применения их на реальных пациентах.

В завершении мероприятия ректор ответил на интересующие абитуриентов и их родителей вопросы об учебном процессе, правилах приема и проведения вступительных экзаменов и пожелал абитуриентам удачи.