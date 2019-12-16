Управление образования города Баку (УОГБ) распространило информацию в связи со взрывом, произошедшим в Центре развития детей № 7 в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на УОГБ, 16 декабря в 10:15 в Центре развития детей №7 в Гарадагском районе произошел взрыв, передает Day.Az.

Из-за отсутствия газопровода в здании Центра и неиспользования газа предполагается, что инцидент произошел в результате подземной утечки.

В результате происшествия пострадала и была доставлена в больницу замдиректора Центра Наргиз Аламова. После обследования и оказания первой помощи Аламова выписана домой. Никто из учеников не пострадал.

В связи с происшествием, руководство Центра немедленно проинформировало МЧС, ИВ Гарадагского района, Управление образования города Баку и другие соответствующие структуры.

Дополнительная информация о результатах расследования соответствующими структурами будет предоставлена.