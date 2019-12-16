В течение 2019 года в учебные заведения при Управлении образования по городу Баку на должность директора были приняты 26 человек.

Об этом сказал директор управления Рашад Тагиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, 13 директоров сменили место работы. Продлены срочные трудовые соглашения с 111 директорами школ. Соглашения с 30 директорами, достигшими предельного возраста работы, продлены в рамках текущего учебного года. С 18 директорами школ трудовые договора были расторгнуты.