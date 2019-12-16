https://news.day.az/society/1185948.html Около 5 тыс. лиц поступили в вузы Азербайджана вне конкурса
Около 5 тыс. лиц поступили в вузы Азербайджана вне конкурса
В этом году около пяти тысяч лиц поступили в вузы Азербайджана вне конкурса.
Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал, выступая на церемонии вручения государственных наград сотрудникам БГУ по случаю 100-летия заведения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, более 100 талантливых представителей азербайджанской молодежи получили право обучаться в различных вузах Азербайджана по результатам республиканских и международных олимпиад, международных соревнований в сферах искусства и спорта.
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