В 22 школах Баку идут работы по созданию "малых академий".

Об этом сказал директор Управления образования по г. Баку Рашад Тагиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Малые академии" в школах служат для привлечения старшеклассников к научным изысканиям и обучению их современным исследовательским методам. В настоящее время "малые академии" уже функционируют в 258 общеобразовательных школах Управления.

Тагиев добавил, что к проекту "Цифровые навыки", реализуемому в рамках совместного сотрудничества министерства образования и ООО "Агроритмика", присоединились 75 общеобразовательных школ. В рамках проекта с участием 205 учителей информатики проведены тренинги на тему "Совершенствование методических знаний и технических навыков учителей информатики". "В рамках проекта в 12 общеобразовательных школах была проведена акция "Кодовый час", в которой приняли участие 1 757 учащихся", - сказал в заключение Тагиев.