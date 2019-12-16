В результате электронных переводов в Баку школу сменил 6791 учащийся.

Об этом сказал директор Управления образования по городу Баку Рашад Тагиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в этом году впервые процесс перевода учащихся образовательных школ проводился посредством электронной системы.

Тагиев отметил, что в этом году общеобразовательные школы при Управлении по уровню общего среднего образования с аттестатом отличия окончили 877, а по уровню полного среднего образования - 556 лиц.

14 выпускников XI классов общеобразовательных школ при Управлении были удостоены золотой, один - серебряной медали.

Он также отметил, что в этом году в I-е классы общеобразовательных школ столицы на 2019-2020 учебный год поступили запросы от 48 763 детей, 45 637 из них выбрали общеобразовательные средние школы, а 3 126 - лицеи и гимназии.