https://news.day.az/society/1186054.html В этом году в Баку газифицированы сотни зданий
В этом году в Баку газифицированы сотни зданий
В соответствии с Указом Президента Азербайджана от 19 февраля 2019 года "Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий", ускорен процесс сдачи в эксплуатацию большинства надлежащих зданий в Баку.
Как передает Day.Az, ПО "Азеригаз" продолжает принятие мер для оперативного решения вопросов, вытекающих из этого указа.
По имеющейся информации на первое декабря 2019-го года 22 094 квартиры в 340 зданиях, в том числе 4990 квартир в 80-ти зданиях в ноябре были обеспечены природным газом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре