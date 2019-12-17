Соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева уходящий год был объявлен в нашей стране "Годом Насими", в связи с чем был проведен ряд мероприятий, посвященных 650-летию великого азербайджанского мыслителя и поэта. В рамках юбилейного года в нашей стране и за рубежом реализуются разнообразные проекты, издаются произведения Имадеддина Насими, переведенные на различные языки, изучается его творчество, раскрываются новые подробности жизни поэта, окончившего свою жизнь вдали от родины, говорится в сообщении Минкультуры.

Известно, что могила Имадеддина Насими находится в Алеппо (Сирия). Азербайджанское общество озабочено судьбой мавзолея поэта, который расположен в городе, разрушенном в результате непрекращающегося многолетнего военного конфликта.

Как передает Day.Az, при поддержке Министерства культуры фоторепортер газеты "Культура" Орхан Азимов (Азим) был командирован в Сирию с 28 ноября по 3 декабря. Несмотря на трудности, фотографу удалось посетить мавзолей Насими и сфотографировать его.

По словам Орхана Азимова, окруженный трехметровым забором мавзолей расположен на улице, носящей имя поэта (аль-Насими). К стене сооружения прикреплена табличка, на которой написано "Храм Насими" на арабском языке. Фотограф утверждает, что начатые еще до войны работы по реконструкции мавзолея и окружающих его стен остались незавершенными: "Руины вокруг памятника напоминают нам об ужасах войны. На территории мавзолея также расположены могилы современников и последователей идеи поэта. Мавзолей и могилы вокруг него покрыты трещинами, которые являются следствием ракетных ударов по близлежащим районам".

Во время поездки фотограф также сделал фотографии с видами Алеппо, известного в качестве одного из древних культурных центров Ближнего Востока, который в последние годы был разрушен в результате военных действий. Из семи въездов в город сохранилось только пять, а исторический 13-километровый рынок Алеппо был полностью уничтожен. Цитадель Алеппо, которая в 1986 году была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, также серьезно пострадала. Музеи и библиотеки были разграблены. После прекращения военных действий в некоторых районах были начаты восстановительные работы, введены в эксплуатацию гостиницы и рынки. Пережившее войну население, которое испытывает серьезные лишения, надеется на лучшее будущее.

Подготовленный Орханом Азимовым фоторепортаж из туманного, хмурого, а иногда и солнечного Алеппо является утешением для тех, кто восхищен духом жившего на чужбине Имадеддина Насими и обеспокоен судьбой мавзолея поэта.

Отметим, что в ближайшее время при поддержке Министерства культуры будет организована выставка фоторабот, снятых фоторепортером газеты "Культура" в Алеппо и ставших своеобразным вкладом в "Год Насими".