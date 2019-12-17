Большинству из нас знаком распространенный симптом боли в горле при глотании. Чаще всего такие симптомы сопровождают нас во время простуды. Мы чувствуем неприятные ощущения царапания, жжения, першения, саднения, чувство "инородного тела".



Причины появления боли в горле. Наиболее часто боли в горле являются симптомами вирусной, бактериальной или грибковой инфекции, вызывающие следующие воспалительные заболевания носоглотки, гортани: фарингит, ларингит, тонзиллит или ангина. Предрасполагающими факторами для инфицирования горла бактериями и вирусами могут стать: переохлаждение, пересушенный воздух, воздействие веществ, раздражающих дыхательные пути, употребление холодных напитков, травмы (например, повреждение горла костью от рыбы), снижение общей сопротивляемости организма (при хронических заболеваниях, стрессах).

Также боль в горле может быть вызвана другими, зачастую неочевидными причинами: аллергией (на пыльцу, пыль, плесень, перхоть домашних животных), специфической реакцией на излишне сухой воздух в помещении, разнообразными раздражителями, расстройствами пищеварительной системы и т.д.

Методы профилактики заболеваний горла. Профилактика заболеваний, которые могут вызвать боли в горле, в том числе при глотании включает в себя: отказ от алкоголя и курения, избегание переохлаждений, укрепление общего иммунитета, соблюдение правил личной и общей гигиены, лечение других заболеваний, которые могут спровоцировать боли в горле (синуситы, кариес, отиты).

Методы лечения заболеваний горла. Во время болезни избегайте пряностей и приправ - они раздражают горло. Все, что вы употребляете в пищу, должно быть теплым - холодное или слишком горячее раздражает поврежденную слизистую. Вовремя начатые полоскания могут предотвратить дальнейшее развитие болезни. Используйте лечебные сосательные таблетки. При сосании и жевании выделяется большое количество слюны, которая сама по себе обладает антисептическими и заживляющими свойствами.

Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д. При использовании материала ссылка на сайт www.aptekonline.az обязательна.

Высококачественные лекарства, натуральные медицинские средства, косметологические средства и средства гигиены, детское питание и предметы медицинского назначения для эффективной и действенной борьбы с различными болезнями, а также против болезни, являющейся основной темой, читаемой вами статьи, вы можете найти, обратившись к *7700 - службе срочной доставки лекарств.

Для заказа, вы можете написать на номер:

+99455 251 77 00 (WhatsApp) или позвонить на номер * 7700.



Доставка БЕСПЛАТНАЯ.