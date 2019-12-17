"О плотности пассажиров в поезде Сумгайыт-Баку я проинформирован. Я и сам пользовался этим поездом, поэтому в курсе происходящего".

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов во время выступления на конференции в штабе-партии "Ени Азербайджан".

"Перевоз пассажиров с 11:00 до 14:00 вынужденный. В связи с обновлением дороги Гюздяк-Сахиль будут перенесены станции Баладжары, Ширван и Алят".

Д.Гурбанов сообщил, что новые поезда завезут в 2021 году.