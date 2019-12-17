https://news.day.az/society/1186162.html В Азербайджане перенесут несколько станций
В Азербайджане перенесут несколько станций
"О плотности пассажиров в поезде Сумгайыт-Баку я проинформирован. Я и сам пользовался этим поездом, поэтому в курсе происходящего".
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов во время выступления на конференции в штабе-партии "Ени Азербайджан".
"Перевоз пассажиров с 11:00 до 14:00 вынужденный. В связи с обновлением дороги Гюздяк-Сахиль будут перенесены станции Баладжары, Ширван и Алят".
Д.Гурбанов сообщил, что новые поезда завезут в 2021 году.
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