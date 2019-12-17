"По вине какого-то чиновника есть граждане, незаконно обустроившиеся на территории железных дорог".

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов во время выступления на конференции. Он сообщил, что переселение граждан, проживающих в тех домах, в данный момент находятся на повестке.

"Обращаюсь к гражданам, стройте дома в таких местах, чтобы их потом не приходилось сносить. По вине какого-то чиновника есть граждане, незаконно обустроившиеся на территории железных дорог. Однако, мы не принимаем во внимание незаконность этого размещения и стараемся решить данный вопрос в пользу граждан".