Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана работает над новой моделью по оказанию социальными работниками услуг на дому нуждающимся лицам.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на мероприятии на тему "Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг, достижения и перспективы", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, одиноким пожилым людям, инвалидам, другим лицам, нуждающимся в уходе, социальные работники оказывают услуги на дому: "В течение года 1000 социальных работников оказывают услуги по уходу на дому примерно 10 тысячам человек. Сейчас идет работа над новой моделью. Механизмы процедур по оказанию услуг на дому пожилым и одиноким лицам будут усовершенствованы, их охват будет расширен".