В решении социальных проблем должны участвовать не только государственные, но и частные структуры.

Об этом на конференции на тему "Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг: достижения и перспективы" сказал председатель Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гулиев отметил, что главная цель государства - повысить благосостояние населения: "День ото дня растет активность в этой области и неправительственных организаций. В данной сфере действительно есть большая необходимость в гражданской инициативе. Большую важность представляет максимальная поддержка участия НПО в решении социальных проблем".

Он добавил, что за последние два года примерно 70 процентов проектов, финансируемых Советом, касались именно социальной сферы.