"В результате ремонта в Баку железной дороги Гюздек-Сахиль, эта линия будет функционировать в качестве наземного метро".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан" сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Он сказал, что началось изучение данного направления.

"Началось проектирование новой железной дороги в Шахдаг. На дорогу Баку-граница с Россией выделен кредит от Азиатского банка развития. Компании Турции и Казахстана будут работать вместе", - подчеркнул председатель ЗАО.

Дж.Гурбанов отметил, что завершен процесс приобретения земли для строительства железной дороги из Баку в Лянкяран: "Железная дорога в Лянкяране будет отведена от морского побережья и направлена по новому участку. Проведены работы по проектированию перехода данного пути на две линии. Планируется начать работы после 2021 года. С латвийской компанией заключен договор на ремонт дизельных локомотивов. Планируется ремонт 42 локомотивов и автобусов, а также около 30 вагонов".