В Газахе задержаны лица, выдававшие себя за журналистов.

Как сообщили АПА в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в Отдел полиции Газахского района обратилась группа граждан с заявлением, что представившиеся журналистами ранее незнакомые им люди, под предлогом опубликования ими статьи и фото их детей в журнале "Çağdaş Təhsil", взяли у них различные суммы денег, передает Day.Az.

Сотрудники районного Отдела полиции задержли подозреваемых в мошенничестве жителей Сабирабадского района Парвиза Фараджева (27 лет), Давуда Фараджева (28 лет), жительницу Гаджигабульского района Талыбову Самиру (39 лет) и жителя Тертерского района Гумбатова Кянана (28 лет). Было установлено, что задержанные недавно были уволены руководством упомянутого журнала.

По факту ведется расследование.

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