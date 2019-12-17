В Газахе задержаны лица, выдававшие себя за журналистов.

Как сообщили АПА в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в Отдел полиции Газахского района обратилась группа граждан с заявлением, что представившиеся журналистами ранее незнакомые им люди, под предлогом опубликования ими статьи и фото их детей в журнале "Çağdaş Təhsil", взяли у них различные суммы денег, передает Day.Az.

Сотрудники районного Отдела полиции задержли подозреваемых в мошенничестве жителей Сабирабадского района Парвиза Фараджева (27 лет), Давуда Фараджева (28 лет), жительницу Гаджигабульского района Талыбову Самиру (39 лет) и жителя Тертерского района Гумбатова Кянана (28 лет). Было установлено, что задержанные недавно были уволены руководством упомянутого журнала.

По факту ведется расследование.