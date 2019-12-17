Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами туман. Юго-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 6-8, днем - 10-14, в Баку ночью - 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 3-8, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.