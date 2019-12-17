https://news.day.az/society/1186271.html При минтруда Азербайджана создана новая структура
При минтруда Азербайджана создана новая структура
На базе региональных инспекций труда № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 23 города Баку Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения, создано Бакинское городское управление.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда, передает Day.Az.
Также утверждено Положение о местных органах Бакинского городского управления и его структура.
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