На базе региональных инспекций труда № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 23 города Баку Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения, создано Бакинское городское управление.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда, передает Day.Az.

Также утверждено Положение о местных органах Бакинского городского управления и его структура.