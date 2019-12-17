22 декабря в Азербайджанском государственном кукольном театре им. А. Шаига при поддержке французского ювелирного Дома Cartier состоится премьера спектакля "7 ветвей гранатового дерева", поставленного по мотивам одноименной азербайджанской национальной сказки.

Культура азербайджанской сказки уходят глубоко в историю национального фольклора. Первые азербайджанские сказки датируются VI веком до нашей эры. Уже тогда, а скорее всего, еще раньше, собравшись вокруг семейного очага, матери и отцы рассказывали детям истории о чудесах, которые можно воплотить в жизнь с помощью сплоченности, дружбы и крепкой семьи.

Будучи верным вековым ценностям, Cartier поддержал постановку, ведь когда-то, еще в XIX веке, в сказку поверил юный Луи Франсуа Картье. В сказку, в которой сын изготовителя рожков для пороха из скромной семьи заложил основу Дома, ювелирные изделия которого почитаются во всем мире более 170 лет.

Веселые и грустные, поучительные и волшебные, сказки знакомы нам с самого раннего детства. Они воспитывают в нас честность, справедливость, умение прощать и не терять надежду в любой ситуации. "7 ветвей гранатового дерева" повествует о единстве семьи и крепкой дружбе, способной противостоять препятствиям любой сложности. Зрители любого возраста переживут множество приключений на пути у героев постановки и получат ценный жизненный урок. Выбор сказки для постановки обусловлен заложенными в ее основе вневременными ценностями и актуальной в современном мире. Над постановкой работали 50 волшебников своего ремесла, создавших сказочный мир для всех зрителей.

Азербайджанский государственный кукольный театр, носящий имя великого поэта и драматурга, Абдуллы Шаига, был основан в 1931 году. Здание театра является одним из самых значимых культурных и исторических достопримечательностей столицы. Премьера первого представления, спектакля "Цирк", данного театра состоялось еще в 1932 году. С тех пор и по сей день театр радует своих зрителей самых разных возрастов.