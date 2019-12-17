https://news.day.az/society/1186369.html Теперь во Вселенной есть планета Гянджа и звезда Мехсети - ФОТО
Теперь во Вселенной есть планета Гянджа и звезда Мехсети - ФОТО
Сегодня на пресс-конференции Международного Астрономического Союза во Франции был оглашён список победителей в конкурсе на название экзопланет и их главных звёзд. В конкурсе принимали участие 780 тысяч человек из 112-ти стран мира.
Как сообщает Day.Az, победителем от Азербайджана стал предложенный известной азербайджанской моделью, ведущей, блогером Нателлой Керимовой вариант.
"Теперь во Вселенной официально существует экзопланета под названием Гянджа (Ganja) и её главная звезда под названием Мехсети (Mahsati)", - поделилась радостной новостью в своем профиле в Facebook Н. Керимова.
Ф. Агаларова
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре