Сегодня на пресс-конференции Международного Астрономического Союза во Франции был оглашён список победителей в конкурсе на название экзопланет и их главных звёзд. В конкурсе принимали участие 780 тысяч человек из 112-ти стран мира.

Как сообщает Day.Az, победителем от Азербайджана стал предложенный известной азербайджанской моделью, ведущей, блогером Нателлой Керимовой вариант.

"Теперь во Вселенной официально существует экзопланета под названием Гянджа (Ganja) и её главная звезда под названием Мехсети (Mahsati)", - поделилась радостной новостью в своем профиле в Facebook Н. Керимова.

Ф. Агаларова